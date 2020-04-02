Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 1 апреля продемонстрировал разнонаправленную динамику к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 0,53%, до 78,79 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,22%, до 86,31.

На европейской сессии доллар возобновил рост к большинству мировых валют на Forex. Инвесторы встревожены продолжительным разрушающим действием коронавируса GOVID-19 на мировую экономику. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что страну ждут две тяжелые недели.

Рост пары доллар/рубль был сдержанным поскольку рубль поддерживали валютные интервенции ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, а также отсутствие агрессивных продаж на нефтяном рынке.

Сегодня, 23 апреля, нефть марки Brent торгуется ростом на 2% ($26,16). Сегодня фокус внимания участников рынка будет направлен на отчет с данными по числу заявок на пособие по безработице. Ожидается, что за последнюю неделю обратилось 3,5 млн человек.

Ожидается, что этот показатель выйдет в районе 5 млн. На этом отчете доллар может сильно подешеветь, что позволит рублю отыграть дополнительно 1%. На сегодня для пары доллар/рубль торговый диапазон сохраняется между уровнями 76,50−80,25.

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