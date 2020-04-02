Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) получил обращения от более чем 80 государств, которым необходима финансовая помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, заявил представитель фонда 1 апреля в ходе телефонного брифинга.

Общий объем запрашиваемых средств достигает $20 млрд. По его словам, почти все обратившиеся — развивающиеся страны с низким уровнем дохода или маленькие государства. Чиновник отметил, что сейчас все эти заявления рассматриваются фондом круглосуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) готов выделить $1 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции.

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