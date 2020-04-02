Берлин, , 07:48 — REGNUM Немецкий автоконцерн Volkswagen приостанавливает работу двух заводов в Мексике из-за объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба компании.

Ранее предприятия Volkswagen на мексиканской территории были приостановлены до 12 апреля. Однако сейчас руководство компании решило не возобновлять производство на заводах до 30 апреля. При этом в компании отметили, что продолжат выплачивать сотрудникам заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта российские предприятия Volkswagen сообщили, что с 30 марта по 10 апреля уходят в простой. Приостановка производства связана с нехваткой компонентов, которые поставляются из ЕС.