Челябинск, , 06:50 — REGNUM Челябинский фонд развития предпринимательства «Территория бизнеса» получит из бюджета 290 млн рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Средства пойдут на то, чтобы поддержать бизнесменов, работающих в наиболее пострадавших отраслях. Предприниматели смогут получить льготные займы в сумме до 3 млн рублей со ставкой 1% годовых. Также по основному долгу им отсрочат первый платёж на полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, также власти анонсировали снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Она может облегчиться до 20 тыс. предприниматей.