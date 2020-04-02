Пекин, 2 апреля 2020, 06:35 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты ослаб до 7,0995 юаней за доллар США, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.
Падение курса составило внушительные 224 базисных пункта против предыдущего дня торгов. При этом, сутками ранее юань укрепился на 80 базисных пунктов.
Курс юаня к доллару основывается ан средних ценах, предлагаемых маркетмейкерами до открытия межбанковского рынка каждый рабочий день.
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