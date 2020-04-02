Чебоксары, , 06:20 — REGNUM В Чувашии за три дня, с 28 марта по 31 марта, была проверена работа более 700 объектов, из них около 40 продолжали работать, несмотря на запрет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Мониторингом в части соблюдения запретов, установленных в рамках дополнительных мер по снижению риска распространения коронавируса, за три дня были охвачены 716 объектов. По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что 38 объектов продолжали работать — это парикмахерские, кафе, магазины по продаже цветов, а также частные детские сады.

«К нарушителям управлением приняты меры административного воздействия: составлено 10 протоколов об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Материалы по результатам проверок переданы в правоохранительные органы и в суды. Остальные объекты добровольно приостановили свою деятельность», — говорят в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии коронавируса проведено свыше 1,4 тыс. исследований на наличие нового вируса, из них один дал положительный результат. По данным на 1 апреля, под наблюдением остаются 874 жителя. Республика получит из резервного фонда федерального правительства 218 млн рублей. Средства будут направлены на организацию медицинской помощи с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Отметим, в Чебоксарах с 27 по 30 марта мобильные группы посетили 681 квартиру, вручили на руки 229 постановлений о нахождении на самоизоляции. Всего в Чебоксарах на домашнем карантине должны находиться около 1,5 тысяч человек.

Напомним, с 31 марта по 5 апреля в Чувашии действует режим самоизоляции для всех. С 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя.