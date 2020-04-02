Челябинск, , 05:17 — REGNUM В Челябинской области будет снижено налогообложение малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

При упрощенной системе налогообложения ставка по разделу «доходы» упадёт с 6% до 1%, а «доходы минус расходы» — с 10% вдвое, до 5%. Ставка по ЕНВД упадёт с 15% до 7,5%. А тем, у кого патент, изменят расчёт платежа, чтобы он был в размере 1 рубль.

Как отмечает губернатор Алексей Текслер, это позволит снизить нагрузку на 20 тысяч бизнесменов.