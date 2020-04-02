Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Администрация президента США изучает возможность приостановки пассажирских авиарейсов в районы, наиболее пострадавшие от коронавирусной инфекции, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний — это очень, очень жесткое решение», — заявил Трамп.

По его словам, полное прекращение пассажирского авиасообщения в США может привести к непоправимым последствиям для сферы авиаперевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры со своим наиболее вероятным конкурентом на президентских выборах Джо Байденом по ситуации с коронавирусом.

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