Пекин, , 04:23 — REGNUM Более трети внутренних больных коронавирусом COVID-19, находящихся сейчас в больницах материковой части Китая, являются тяжелыми или критическими, сообщили 1 апреля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

«Мы должны всегда делать все возможное, чтобы спасти пациентов в критическом или тяжелом состоянии», — заявил пресс-секретарь комиссии Ми Фэн.

На текущий момент 2004 пациента по-прежнему получают лечение от коронавируса на материковой части Китая. Ми призвал каждого жителя страны придерживаться гигиеническим правилам и вырабатывать полезные привычки.

По его словам, каждый несет личную ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих людей, поэтому придерживаться строго установленным правилам является крайне важным. Если