Москва, , 04:19 — REGNUM Российская сторона после завершения сделки с ОПЕК+ не будет увеличивать нефтедобычу нефти с начала апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Такое решение было принято исходя из того, что наращивание привет только к издержкам.

При этом, по мнению одного из опрошенных экспертов — главного аналитика Energy Aspect Амрита Сена, РФ и Саудовская Аравия должны будут снизить добычу в скором времени ввиду переизбытка нефти на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Москва и Эр-Риад достигнут сделки по нефтедобыче «в ближайшие дни».

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