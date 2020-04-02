Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, преступила к процедуре банкротства, 1 апреля сообщает издание The Wall Street Journal.

Долги Whiting Petroleum составляет $2,2 млрд. Решение о банкротстве компании было принято из-за падения цен на энергоносители в мире. После этого шага стоимость акций Whiting Petroleum снизилась почти в два раза — до $0,39.

По данным WSJ, многие компании нефтедобывающей отрасли США имеют большие долги и находятся на пороге банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент Дональд Трамп заявил, что США хотят провести переговоры с Россией и Саудовской Аравией из-за обвала цен на нефть, чтобы не допустить краха своей нефтяной промышленности.

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