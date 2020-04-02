Почти половина руководителей компаний в 45 странах мира интенсивно автоматизируют свой бизнес, так как сотрудники вынуждены оставаться дома из-за вспышки коронавируса.

Около 41% респондентов, участвовавших в опросе аудиторской фирмы E&Y, заявили, что они активно инвестируют в автоматизацию производства и оказания услуг, которая станет основой посткризисной экономики.

Эта информация была представлена широкой общественности через несколько дней после того, как стало известно, что 3,3 млн американцев подали заявки на пособие по безработице. Эти цифры, безусловно, показывают гигантский скачок даже по сравнению с предыдущей неделей, в течение которой было подано менее 300 тыс. заявок. В Великобритании 477 тыс. человек подали заявки на всеобщее кредитование всего за девять дней.

« Человеческие жертвы — это самый трагический аспект этого кризиса, не только с точки зрения потерянных жизней, но и с точки зрения резкого снижения количества источников средств к существованию », — сказал Стив Крускос из E&Y.

« По мере того как руководители и владельцы бизнеса будут активно реагировать на последствия COVID-19 в глобальном масштабе, материальная помощь сотрудникам и сохранение рабочих мест будут находиться в центре их внимания ».

В Великобритании правительство заявило, что оно гарантирует выплаты в размере 80% от заработной платы работникам, которые не могут выполнять свою работу из-за вспышки эпидемии.

Между тем большинство совершеннолетних американцев получат чек на сумму до $1200 США после того, как политики утвердят пакет мер по экономической поддержке в размере $2 трлн.

Из 2900 руководителей, опрошенных компанией EY, 43% заявили, что ожидают возвращения к нормальной работе в третьем квартале этого года. Но до тех пор, по мнению 73% опрошенных, COVID-19 окажет «серьезное воздействие» на мировую экономику.

Большинство компаний заявили, что они уже планировали некоторые преобразования до того, как началась пандемия. Как только жизнь войдёт в нормальное русло, они сосредоточатся на новых инвестициях в цифровые технологии.

« Для руководителей бизнеса очевидно, что в настоящее время их планы по цифровой трансформации приостановлены. Когда они будут возобновлены, после стабилизации ситуации, руководители компаний должны будут сделать более резкие шаги, чтобы переосмыслить, изменить и заново запустить свой бизнес на долгосрочную перспективу », — сказал Кроускос.

По оценкам правительства Великобритании, из-за автоматизации под риск потери работы попадает около 1,5 млн человек. Управление национальной статистики в прошлом году сообщило, что основная тяжесть этого явления уже легла на плечи продавцов супермаркетов: в период с 2011 по 2017 год исчезло 25,3% рабочих мест.

Уже идут эксперименты с розничными торговыми точками, которые не требуют продавцов или кассиров. Amazon, которая расширила свой бизнес, включив в него продажу продуктов питания, открыла супермаркет в Сиэтле без кассиров, установив датчики, отслеживающие, что покупатели берут с полок, используя при этом технологию «взять и выйти» (покупателям выставляется счет после того, как они вышли из магазина с покупками — таким образом решается проблема очередей). McDonald's переходит на кассы самообслуживания в своих ресторанах, для того чтобы клиенты избегали необходимости общаться с сотрудниками за прилавком.

На других рабочих местах, где автоматизация заняла свое место, на 15 и более процентов снизилось число работников прачечной, сельскохозяйственных рабочих и работников шиномонтажа, поскольку роботы заменили рабочую силу.

Женщины, скорее всего, проиграют в этой конкуренции, так как высокая доля профессий и рабочих мест, которые в настоящее время занимают женщины, подвержены риску автоматизации. В 2017 году 70,2% рабочих мест с высокой вероятностью замены на роботов занимали женщины.

41% компаний, готовых перейти на полную или частичную автоматизацию своего бизнеса, — это действительно впечатляющая цифра. Но она плоха лишь одним — никто не подумал о судьбе той части сильных рабочих рук и светлых голов, которая окажется на улице без средств к существованию. Придутся ли к месту разговоры о социальной ответственности бизнеса в тот период, когда сами его владельцы будут выкарабкиваться из неприятного финансового положения? К какому краю подойдёт общество, если эту ответственность некому будет на себя взять?

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