Москва, , 22:56 — REGNUM Из-за резкого падения мировых цен на нефть формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

Ситуация на российском рынке нефти из-за падения мировых котировок на черное золото сложилась парадоксальная. Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значения. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке.

К примеру, котировка «Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА» 31 марта равнялась минус 1007 рублей за тонну. А сегодня уже минус 1200 рублей за тонну.

Дело в том, что для поставки на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет. И отрицательное значение формулы означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превышали среднюю цену на нефть марки Urals в Евросоюзе в последние два дня.

Поставщиков такая ситуация застала врасплох, так как их цены на поставки нефти по годовым и краткосрочным контрактам рассчитываются на базе значения формулы в течение месяца поставки.

Конечно два дня отрицательных расчетов не вывели среднюю цены за март в отрицательные значения, но опустили на 12,5 тысячи рублей за тонну по отношению к февралю.

Если так будет продолжаться дальше, доходность продаж нефти в России будет нулевой или даже отрицательной.