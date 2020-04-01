Ашхабад, , 21:58 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил институту министерства внутренних дел 300 компьютеров, которые производит туркменское предприятие «Agzybirlik tilsimaty». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер подчеркнул, что современная техника и оборудование крайне важны для эффективной подготовки квалифицированных специалистов для правоохранительных органов.

Также Бердымухамедов отметил, что техническое оснащение института МВД и проводимая в нем работа по внедрению цифровой системы в процесс обучения военнослужащих соответствует всем современным требованиям.

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