Москва, , 21:55 — REGNUM Предприятия-производители различных систем для военных кораблей объединяются в новую российскую «Корпорацию морского приборостроения», сообщает 1 апреля официальный сайт правовой информации, опубликовавший указ президента России по этому вопросу.

В тексте указано, что в новую корпорацию будут объединены концерн «Моринформсистема Агат», НПП «Аврора», концерн «Океанприбор» и ЦНИИ «Электроприбор». Собственником новой корпорации станет государство.

Объединение предприятий в одну корпорацию произведено для решения проблемы части компетенций и для исключения дублирования выпускаемой предприятиями приборов и систем.

Напомним, идею создания такой корпорации в октябре 2019 года предложило руководство Минпромторга.

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