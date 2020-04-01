Москва, , 21:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что текущее падение мировых цен на нефть является серьезным вызовом для экономики России. Об этом глава государства сказал сегодня, 1 апреля, в ходе онлайн-совещания с членами правительства России.

По словам Путина, падение цен на нефть для экономики России является не меньшим вызовом, чем распространение коронавирусной инфекции.

«И конечно, падение цен на наш основной экспортный товар, падение очень значительное, серьезное, глубокое», — сказал президент России.

Он отметил, что обсуждал падение мировых цен на нефть с лидерами других государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Путин заявил, что рентабельность добычи сланцевой нефти в США колеблется на уровне $40 за баррель. Поэтому текущие цены на нефть являютс вызовом и для экономики Соединенных Штатов.