Москва, 1 апреля 2020, 21:22 — REGNUM Россия начала поставлять говядину в Китайскую Народную Республику, сообщила 1 апреля замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
По её словам, китайские покупатели получат первые восемь контейнеров с говядиной из России 7 апреля.
При этом Абрамченко подчеркнула, что это станет новой ступенью в развитии российского мясного скотоводства, которое пришлось восстанавливать практически с нуля после «реформ» 90-х годов ХХ века.
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