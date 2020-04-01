Москва, , 21:16 — REGNUM Правительство Российской Федерации предлагает ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил сегодня, 1 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике России ухудшается из-за обвала мировых цен на нефть, а также распространения коронавирусной инфекции.

Миллионы граждан сидят дома в режиме самоизоляции для того, чтобы сдержать распространение эпидемии. Это, естественно, сказывается на экономической активности в стране. Наибольший риск тут именно для малого и среднего бизнеса, который не обладает существенными финансовыми ресурсами для того, чтобы держаться длительное время без необходимого уровня доходов.