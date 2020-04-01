Милан, Италия, , 21:00 — REGNUM Италия предложит Еврокомиссии разрешить членам ЕС использовать деньги структурных фондов с большей «гибкостью», сказал в разговоре с главой комиссии Урсулой фон дер Ляйен премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Mediaset в среду, 1 апреля.

Речь идет об отмене определенных ограничений — сейчас, к примеру, необходимо софинансирование из национального бюджета, в отношении средств, используемых для борьбы с коронавирусом, это правило предложено отменить.

Ранее Еврокомиссия поддержала идею выпуска новых ценных бумаг на общую сумму в 100 млрд евро на покрытие расходов, связанных с борьбой с безработицей, рост которой спровоцирован последствиями коронавируса.