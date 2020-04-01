Москва, , 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии. Об этом он заявил 1 апреля в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, за две последние недели прогнозы как по мировой, так и по российской экономике стали пессимистичнее, и даже «в достаточно умеренном варианте» снижение ВВП страны по итогам года может составить 3−5%.

«А может быть ситуация, схожая с той, что была в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%», — сказал глава Счётной палаты.

Кудрин не исключил, что на поддержку российской экономики в текущем году могут потребоваться средства в объёме порядка 5% ВВП и выше, в том числе могут быть увеличены затраты средств из резервного фонда.