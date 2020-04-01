Москва, , 20:40 — REGNUM Авиаперевозчики в России получат компенсации на общую сумму в 1,5 млрд рублей за эвакуацию граждан РФ из зарубежных стран. Об этом сегодня, 1 апреля, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, 1,5 млрд рублей будут выделены из Резервного фонда правительства России и направлены на компенсацию затрат авиаперевозчиков, которые эвакуируют граждан РФ из-за рубежа в условиях пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство стран, где обнаружена коронавирусная инфекция, для ее сдерживания закрыли границы и остановили транспортное сообщение.

В итоге тысячи граждан России застряли в этих странах. Теперь осуществляется их вывоз.