Йошкар-Ола, , 19:35 — REGNUM В видеоконференции о предстоящем пожароопасном сезоне, которую провёл министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, принял участие глава Марий Эл Александр Евстифеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам министра, прогноз горимости на предстоящий сезон неблагоприятный. Лесные пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное воздействие на экологический ресурс. При этом пожароопасный сезон уже начался.

В республике для ликвидации лесных пожаров подготовлено 648 единиц техники и около 6 тыс. единиц противопожарного оборудования и инвентаря. Кроме того, предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 4021 человек. Численность сил и средств для оперативного реагирования на возгорания в лесах по сравнению с 2019 годом увеличилась на 9 единиц и 183 человека.

Напомним, общая площадь лесного фонда республики составляет около 1,415 млн га. До конца текущего года регион планирует закупить 13 единиц пожарной техники и оборудования, укомплектованность сил и средств пожаротушения, таким образом, увеличится до 74,5%.