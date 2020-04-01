Киев, , 19:27 — REGNUM Средства, которые Украина получит от МВФ, должны быть направлены туда, где они государству больше всего нужны, заявил 1 апреля глава украинского Нацбанка Яков Смолий во время онлайн-конференции.

А именно, уточнил глава регулятора, большая часть средств МВФ должна быть направлена на покрытие дефицита госбюджета и создание фонда для борьбы с коронавирусом.

Смолий также добавил, что разблокирование помощи МВФ приведет к получению «сопутствующего финансирования» — от Всемирного банка и других официальных кредиторов страны, однако не стал уточнять конкретные суммы.

Также он отметил, что речь идет не только о кредитах от МВФ, но и помощи от фонда для борьбы с коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта Верховная рада приняла несколько законов, критически необходимых для сотрудничества с МВФ, главным из которых является закон о продаже земли. В Киеве заявляли, что рассчитывают получить от фонда сумму порядка 10 млрд долларов, или даже больше.