Пекин, , 19:20 — REGNUM В одном из крупнейших мегаполисов «первой линейки» Шэньчжэнь, расположенном в южно-китайской провинции Гуандун, на фоне стабилизации обстановки возобновилось строительство метро, сообщает 1 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление строительной компании Metro Group Co. Ltd.

Уже в конце марта в строительстве сразу 14 линий городской подземки приняли участие более 57,6 тысяч работников. Таким образом достигнуты и перекрыты соответствующие показатели декабря 2019 года.

В текущем году в Шэньчжэне ожидается запуск шести новых линий метрополитена.