Пекин, , 19:15 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку в зону Чуаньшань в восточно-китайской провинции Чжэцзян, сообщает 1 апреля Синьхуа.

Он призвал к дополнительным мерам по достижению основных целей на текущий 2020 год. Си Цзиньпин высоко оценил инициативу и комплекс мер по восстановлению грузооборота, которые предприняты в порту Нинбо-Чжоушань, и призвал к противодействию искусственному ограничению морских перевозок, организовав бесперебойный экспорт и импорт товаров.

В промышленном парке, связанном с автомобильным производством, Си Цзиньпин ознакомился с результатами возобновления работы на частном предприятии. Председатель КНР высказал уверенность, что при поддержке ЦК КПК и центральных властей они смогут добиться качественных прорывов в производстве необходимой стране продукции.

В ходе поездки было также упомянуто о важности скорейшего полноценного восстановления производств, связанных с реализацией крупнейшего инфраструктурного проекта «Пояса и пути».