Москва, , 18:44 — REGNUM В бюджете Российской Федерации зарезервировано 171 млрд рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов. Об этом сегодня, 1 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, правительство зарезервировало 171 млрд рублей на реструктуризацию бюджетных кредитов субъектов Федерации. Часть этх средств также пойдет на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в экономике осложняется из-за режима самоизоляции в большинстве регионов России. Гражданам предписано оставаться дома для того, чтобы предотвратить распространением коронавирусной инфекции.