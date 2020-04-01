Пекин, , 18:41 — REGNUM Об увеличении Китаем в минувшем месяце объёмов импорта американских нефти и СПГ сообщает 1 апреля Reuters.

Китай нарастил объём закупок американских газа и нефти, поскольку на них снизилась цена. В страны Азии уже готовятся, по данным агентства, отправиться девять танкеров с энергоносителями.

Отметим, китайские власти рассматривают запросы от своих частных компаний по отмене пошли на американские энергоносители. Это стало возможным после заключения китайско-американской торговой сделки, предусматривающей отмену пошлин на ряд американских товаров.

Напомним, цену на нефть обрушил итог последних переговоров ОПЕК+, в ходе которых не было продлено решение о сокращении объёмов добычи нефти.

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