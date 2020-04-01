Бишкек, , 18:38 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером возможность выделения финансовой помощи для поддержки бюджета республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время телефонного разговора с представителем международной финансовой организации киргизстанский лидер отметил необходимость объединения усилий мирового сообщества в деле борьбы с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции.

В свою очередь Сирил Мюллер подчеркнул, что Всемирный банк намерен приложить максимальные усилия для преодоления последствий, вызванных пандемией коронавируса и продолжить оказывать странам-партнерам содействия в восстановлении экономик развивающихся стран.

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