Москва, , 18:25 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации поручило регионам продлить все местные социальные выплаты. Об этом сегодня, 1 апреля, в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путины заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат», — сказал Мишустин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономики всех стран мира испытывают сильные потрясения из-за коронавирусной инфекции. Есть вероятность, что граждане России, в случае затяжного периода самоизоляции из-за коронавируса, начнут массово терять работу.