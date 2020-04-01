Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Арендовать место в федеральном нефтехранилище Соединённых Штатов может предложить американским нефтяным компаниям министерство энергетики, сообщает 1 апреля Bloomberg.

Этим хранилищем частники смогут пользоваться на правах арендаторов. Таким образом будет решён вопрос с возможным дефицитом места под нефть, которую сейчас не выгодно продавать из-за низкой рыночной цены.

Соответствующий вариант рассматривается американским минэнерго.

Напомним, американский президент призывал создать стратегический запас нефти, пока на неё сохраняется низкая цена. Однако американские власти не покупают нефть у частников (так решили демократы в Конгрессе), а у тех заканчивается место под хранение сырья.