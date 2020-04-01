Пекин, , 18:19 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в Китае общий объём сокращенных налогов и сборов почти достиг 403 млрд юаней (около 57 млрд долларов), сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Главного государственного налогового управления КНР Вана Даошу.

Только на льготах, связанных с профилактикой и контролем над распространением коронавирусной инфекции с целью минимизации от неё экономического ущерба, удалось сэкономить почти 159 млрд юаней. Ещё без малого 244 млрд экономии получены за счёт общего курса на масштабное сокращение налогового бремени, запущенного в 2019 году.

Ожидается что названные суммы будут и далее увеличиваться по мере внедрения пакетов мер, направленных на облегчение деятельности малых и микропредприятий, а также промышленников и торговцев.