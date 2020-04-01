Москва, , 19:12 — REGNUM На поддержку здравоохранения Саратовской области федеральный центр выделит 3,079 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в одной из социальных сетей.

Володин отметил, что региональное здравоохранение испытывает дефицит денежных средств, ресурсов, которые должны быть направлены на оказание качественной медицинской помощи. Этот вопрос обсуждался с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ожидается, что средства поступят в регион в ближайшее время. Медицинские учреждения Саратовской области должны сделать все возможное для обеспечения доступности медицинских услуг и защитить жителей от коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве Пензенской области, крупный региональный бизнес готов внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции. Руководители нескольких компаний обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с инициативой создания фонда, который бы накапливал средства частных инвесторов для поддержки граждан и медицинских учреждений, оказавшихся в трудной ситуации. Глава региона поддержал идею и призвал предприятия и организации присоединиться к этой работе.

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