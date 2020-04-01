Москва, , 17:48 — REGNUM Мораторий на проверки будет распространён на социально ориентированные некоммерческие организации. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Мы предлагаем распространить мораторий на проверки на социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, социально ориентированные НКО в наиболее пострадавших отраслях будут предоставлены те же льготы, что и субъектам малого и среднего предпринимательства», — заявил Мишустин.