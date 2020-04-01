Москва, , 17:44 — REGNUM В рамках антикризисных мер компании с государственным участием будут закупать продукцию малого и среднего предпринимательства в особом порядке. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Для компаний с государственным участием будет установлен особый порядок осуществления закупок у субъектов МСП, что позволит поддержать спрос на их продукцию. По установленному правительством перечню будут автоматически продлеваться лицензии разрешения, что существенно снизит издержки бизнеса», — заявил Мишустин.