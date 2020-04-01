Москва, , 17:38 — REGNUM Малый и средний бизнес будет поддержан властями по части финансирования арендных и коммунальных платежей. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Меры по противодействию коронавируса могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды. В наиболее пострадавших отраслях субъекты МСП получат возможность временно не платить штрафы и пени за просрочку платежей по жилищно-коммуниальным услугам. Дополнительно для них будет введён запрет на отключение жилищно-коммуниальных услуг в случае возникновения задолженности», — заявил Мишустин.

Также в правительстве обсуждают введение моратория на выплату ряда штрафов и временный запрет на блокировку счетов субъектов малого и среднего бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин: в регионы поступят рекомендации по снижению имущественных налогов