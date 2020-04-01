Курган, , 17:26 — REGNUM В Курганской области со 2 апреля 2020 года приостановлены межрегиональные автобусные перевозки в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения Зауралья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Временно, до особого распоряжения, не будут выходить в рейсы автобусы, следующие по маршрутам из Кургана до Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

Напомним, с 1 апреля в Курганской области введён режим всеобщей самоизоляции.

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