Москва, , 17:21 — REGNUM Правительство прорабатывает меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по части снижения арендных платежей. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Федеральные и региональные арендные программы позволят поддержат субъекты МСП на сумму 20 млрд рублей. При этом мы понимаем, что большая часть аренды — это частная коммерческая аренда. В связи с этим регионам и муниципалитетам будут даны рекомендации по снижению имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов, отдельных категорий бизнеса», — заявил Мишустин.