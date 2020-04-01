Москва, , 17:16 — REGNUM В правительстве прорабатывается второй пакет мер поддержки экономики России. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Правительством прорабатывается второй пакет мер, направленных на преодоление последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — заявил Мишустин.

Часть этих мер коснётся межбюджетных отношений для поддержки региональных бюджеты, указал он.

«В федеральном бюджете зарезервировано 171 млрд рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов», — отметил премьер-министр.

Второе — поддержка занятости, продолжил он.

«Дополнительно предлагаем предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд под гарантии ВЭБ. Предлагаемый объём поддержки — 150 млрд рублей», — пояснил Мишустин.