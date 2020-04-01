Пенза, , 18:24 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил директору регионального фонда капремонта с 1 апреля 2020 года освободить граждан от уплаты взносов за капремонт на три месяца. Сообщает пресс-служба правительства области.

Глава региона отметил, что дома ремонтировать тоже нужно, но сейчас более актуальной проблемой будет снижение суммы обязательных платежей для жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Московской области временно освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Соответствующая мера прописана в постановлении губернатора Московской области от 31 марта 2020 года. Освобождение от уплаты будет действовать в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Правило касается многоквартирных домов.

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