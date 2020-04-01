Москва, , 16:48 — REGNUM Экономический кризис в России в значительной степени вызван и усугублён коронавирусной истерией, но был бы неизбежен в любом случае, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Действия властей РФ неадекватны. Они начали ликвидировать экономику страны, — считает Делягин. — Нам необходимы следующие меры: ограничение произвола монополий; поддержка малого, среднего и микробизнеса, упрощение порядка получения статуса «безработного». Сегодня официальная безработица составляет меньше 5%. Думаю, что реальный уровень безработицы увеличится вдвое в течение месяца. А каков этот реальный уровень, мы не знаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россию ждёт повышение безработицы на полтора процента из-за разорения малого и среднего бизнеса.

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