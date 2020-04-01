Москва, 1 апреля 2020, 16:48 — REGNUM Экономический кризис в России в значительной степени вызван и усугублён коронавирусной истерией, но был бы неизбежен в любом случае, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Россию ждёт повышение безработицы на полтора процента из-за разорения малого и среднего бизнеса.
Читайте ранее в этом сюжете: Оценка: безработица в России вырастет на 1,5% из-за разорения МСП