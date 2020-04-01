Пенза, , 17:47 — REGNUM Как сообщают в правительстве Пензенской области, крупный региональный бизнес готов внести свой вклад в борьбу с распространением инфекции. Руководители нескольких компаний обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с инициативой создания фонда, который бы накапливал средства частных инвесторов для поддержки граждан и медицинских учреждений, оказавшихся в трудной ситуации.

Глава региона поддержал идею и призвал предприятия и организации присоединиться к этой работе. Белозерцев отметил, что фонд поможет самым незащищенным категориям граждан и даст возможность приобрести продукты питания, товары первой необходимости, лекарства.

Средства в фонд уже пожертвовали такие компании, как «Рисан» и «Дамате».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии объявлен сбор денег на закупку средств защиты для медицинских работников и волонтеров, находящихся на передовой по борьбе с коронавирусом. С инициативой экстренного сбора выступил благотворительный фонд «Тешам».

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