Москва, , 16:37 — REGNUM Росстат подтверждает свою первую оценку роста ВВП России в 2019 году на уровне 1,3%. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, ведомство осуществило вторую оценку ВВП за минувший год, актуализировав данные за три квартала и выполнив первую оценку показателя за четвёртый квартал.

«Объем ВВП России за 2019 год составил в текущих ценах 110 трлн 46,1 млрд рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно 2018 года составил 101,3%», — говорится в пресс-релизе.

Оценку роста ВВП страны за первый квартал минувшего года Росстат понизил с прежних 0,5% до 0,4%, данные за второй квартал повышены с 0,9% до 1,1%, за третий квартал — понижены с 1,7% до 1,5%.

Рост российской экономики в четвёртом квартале 2019 года, по данным ведомства, составил 2,1% в годовом выражении.