Курган, , 16:33 — REGNUM В Кургане антимонопольная служба зафиксировала повышение цен на продовольствие в торговых сетях в период пандемии COVID-19. Об этом 45.RU сообщила руководитель УФАС по Курганской области Татьяна Соболевская.

Антимонопольщики проверили магазины трёх сетей — «Метрополис», «Магнит» и «Пятёрочка». Во всех них обнаружены продовольственные товары первой необходимости по завышенным ценам. Подорожали сахар, куры, макароны, крупы, молоко, сливочное масло, хлеб. Местами повышение цен составило 12%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане торговцы взвинтили цены на гречневую крупу и маски.

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