Киев, , 16:30 — REGNUM После открытия рынка земли на Украине правительство страны, вероятно, будет искать дополнительные финансовые источники в сфере игорного бизнеса и легализации добычи янтаря, заявила сегодня, 1 апреля, украинский политолог Александра Решмедилова.

По ее оценке, рынок земли на Украине сейчас «на грани открытия», хотя и остались бюрократические моменты, чтобы законопроект пошел на подпись президенту (подписание закона заблокировано в Раде соответствующими проектами постановлений), и уже в скором будущем власть будет принимать и другие резонансные решения.

«Это не политологические суждения, а норма закона Украины о бюджете — страна ждет поступлений 4,5 млрд грн от открытия двух этих рынков. Очевидно, что прописанные в бюджете средства — это всего лишь деньги от лицензионных платежей, ибо оба этих рынка могут давать десятки млрд грн в бюджет страны», — заявила эксперт.

Она напомнила, что законопроект о легализации игорного бизнеса уже принят в первом чтении — «и это также обещание президента, и это уже норма бюджета» — а вот парламентский процесс по янтарю фактически по сути еще даже не начинали.

«Согласно разным инсайдам внутри фракции «Слуги народа», они готовы наполнять бюджет любыми способами, поэтому, как минимум, легализация игорного бизнеса не за горами», — резюмировала Решмедилова.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальной информации, доходы госбюджета Украины в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн, то есть уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Также отмечается, что недобор поступлений по налогам и таможне составил 8,8 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что уже на следующей неделе в Верховной раде могут проголосовать за обновления в бюджет на 2020 год. Первое бюджетное голосование 30 марта парламент Украины провалил.