Москва, , 16:28 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 24 по 30 марта выросли в среднем на 0,2% после роста на 0,3% неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 0,7%, с начала текущего года — 1,5%.

За последнюю неделю сахар-песок подорожал на 3,5%, куриные яйца — на 2,3%, гречневая крупа — на 2,2%, рис — на 1,2%, мясо кур — на 1,0%, говядина, пшеничная мука, макароны и вермишель — на 0,6−0,8%, свинина, баранина, мясные консервы, подсолнечное масло и соль — на 0,3−0,5%. В то же время пастеризованное молоко подешевело на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе репчатый лук стал дороже на 7,8%, морковь — на 3,7%, белокочанная капуста — на 3,3%, картофель — на 2,8%, яблоки — на 2,2%. Одновременно с этим огурцы стали дешевле на 5,0%, помидоры — на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.