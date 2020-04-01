Бразилиа, , 16:22 — REGNUM О сокращении нефтедобычи ежесуточно до 200 тысяч баррелей сообщила 1 апреля бразильская госкомпания Petrobras.

Это сделано из-за низкого спроса на нефть. По сравнению с тем сокращением, о котором бразильцы объявляли 26 марта, объём нефтедобычи снижен ещё в два раза.

Напомним, в конце марта Petrobras объявила, что сократит ежесуточной объём нефтедобычи на 100 тысяч баррелей.

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