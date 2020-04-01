Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 1 апреля, завершилась сделка ОПЕК+, но обвала цен на нефтяных рынках не последовало, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Нефть марки Brent по-прежнему торгуется в диапазоне $24−31 за баррель. Фактически намерения наращивания объема добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, России и других мене значимых игроков уже зашито в котировках.

В ближайший месяц инвесторы станут следить за тем будут ли угрозы воплощаться в реальные действия, поэтому высокая волатильность на нефтяном рынке сохранится.

Одновременно с этим, рынки будут следить за процессом переговоров между ключевыми странами экспортерами нефти, а также за тем образуется ли новый союз по аналогии ОПЕК+, но уже между Россией, США и ОПЕК.

О таком союзе недавно говорил Трамп. Однако учитывая, характер его заявлений эти слова можно воспринимать пока только в качестве словесных интервенций.

На данный момент нефть Brent продолжает консолидироваться в диапазоне $24−31 за баррель. На этих уровнях котировки продолжат формировать базу для дальнейшего импульса. Повод может появиться уже в апреле», — считает эксперт.

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