Москва, , 15:58 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 1 апреля наблюдается относительно благоприятная ситуация, несмотря на новые антирекорды на рынке энергоносителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«На фоне погружения цен на нефть к новым минимумам за последние 19 лет, курс доллара растет в пределах 0,5%, оставаясь немногим ниже 79 руб., в то время как курс евро даже снижается на 0,3% до 86,40 руб. Можно ожидать, что такая диспозиция сохранится до конца дня.

Устойчивые позиции рубля объясняются уменьшением давления со стороны капитальных потоков, а также продолжением интервенций Банка России. Так, по данным НРД, зарубежные инвесторы в понедельник сократили свои вложения в ОФЗ лишь на 4 млрд рублей, более чем впятеро ниже среднего показателя за предыдущую неделю.

В свою очередь ЦБ РФ продолжает ежедневно продавать иностранную валюту на сумму в 15,6 млрд руб. Покупатели валюты взяли паузу на фоне ожиданий расширения стимулирующих мер в США, где сейчас идет дискуссия в отношении уже четвертого пакета помощи.

Также сдерживают покупателей надежды на достижение компромисса на рынке энергоносителей, где из-за введения карантинных мер в апреле по оценкам отраслевых наблюдателей мировое потребление может просесть на четверть и привести даже к «однозначным» ценам (Goldman Sachs).

Так, после телефонного разговора президентов США и России диалог был продолжен на уровне министров энергетики двух стран. Ранее ведущие свою деятельность в штате Техас американские компании попросили регулятора рассмотреть идею ограничения на добычу нефти. По информации в СМИ, в дальнейшем к диалогу должен подключиться представитель Саудовской Аравии.

В Кремле отметили, что телефонный разговор с Эр-Риядом не запланирован, однако двусторонние разногласия могут быть урегулированы благодаря установившимся в последнее время отношениям.

До конца дня рынок нефти и внутренний валютный рынок будет отыгрывать публикацию обновленных индексов деловой активности в сфере услуг по всем странам, а также статистику от минэнерго США, которая, как ожидается, покажет рост запасов сырой нефти на 10,5 млн баррелей, запасов бензина — на 3,6 млн баррелей», — пояснил эксперт.

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