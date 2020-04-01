Брюссель, , 15:55 — REGNUM Последствия экономического кризиса для стран Евросоюза из-за пандемии COVID-19 будут серьёзными. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил заместитель главы Еврокомиссии, латвийский политик Валдис Домбровский.

«Чем дольше продлятся ограничения, тем более тяжёлыми будут проблемы в экономике», — сказал Домбровский.

По его словам, проблемы в экономике, которые «окажут большое влияние», будут учтены в следующем многолетнем бюджете ЕС с 2021 по 2027 год.

Заместитель главы Еврокомиссии добавил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) много делает для смягчения кризиса. По его словам, уже запущена программа выкупа активов на 750 млрд евро, что поможет обеспечить государственные займы стран ЕС на внешних рынках.

В целом, считает заместитель главы Еврокомиссии, кризис в странах ЕС может быть большим, чем в мире, и это будет напрямую зависеть от того, как долго продлятся ограничения.