Москва, , 15:55 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») объяснил, почему нельзя обнулить ставку во время «кредитных каникул», передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

«Если заемщики не будут выплачивать проценты, то, соответственно, вкладчики не смогут получить деньги — здесь прямая взаимосвязь. Если мы обнуляем проценты для заемщиков, соответственно, возникнут проблемы вкладчиков, здесь цепная реакция, надо это понимать поэтому всё-таки решили пойти навстречу заемщикам и ограничить проценты», — заявил Аксаков.

Вместе с тем в США и Европе обнулили процентные ставки по кредитам.

Госдума приняла закон о «кредитных каникулах». В течение максимум полугода — а именно столько могут длиться «каникулы», не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. «Каникулы» объявляются по обращению заемщика в банк.

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